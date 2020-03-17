В Дагестане братья-боевики получили сроки за участие на стороне ИГИЛ

17 Март 2020 2020-03-17T13:48:21+03:00

зЗлоумышленники также участвовали в боевых действиях. При этом осужденным выдавали огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения жителей Дагестана Мухтара и Исмаила Курбановых. Они воевали в Сирии на стороне запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство».

По данным пресс-службы суда, злоумышленники также участвовали в боевых действиях. При этом осужденным выдавали огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.

Так, братья Курбановы вступили в ряды незаконных вооружённых формирований весной 2012 года в селе Зеленоморском Карабудахкентского района Дагестана.

Позже родственники встретились с завербовавшим их участником НВФ и получили от последнего на временное хранение патроны, ручные гранаты и взрыватели, которые хранили по месту своего жительства.

В 2013 и 2014 году осуждённые прибыли в Ракку (Сирия), где прошли обучение для организации террористической деятельности и участия в НВФ на территории Сирии.

В феврале 2018 года боевикам удалось вернуться в родной Дагестан. Кстати, по данным следствия, они привезли туда боеприпасы и взрыватели. Все это злоумышленники должны были спрятать в лесном массиве. К счастью, полицейские вовремя их обнаружили.

Суд назначил Мухтару Курбанову 17 лет колонии строгого режима, Исмаилу Курбанову - 15 лет колонии строгого режима. Также каждого из братьев обязали выплатить штраф в размере 200 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU