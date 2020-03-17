На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды за помощью обратился командир самолёта рейса «Москва – Минеральные Воды».
Буйным здесь не место: полицейские сняли дебошира с кисловодского поезда
Когда правоохранители прибыли к воздушному судну, мужчина рассказал, что пьяный пассажир во время полёта нагло вёл себя, матерился и не выполнил замечания членов экипажа. Дебоширом оказался 42-летний житель КБР.
Его доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения, пишет «Ставропольская правда».
Дебошира могут оштрафовать или арестовать на срок до пятнадцати суток. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU