На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира

17 Март 2020 2020-03-17T14:10:08+03:00

Жителя КБР могут оштрафовать или арестовать на срок до пятнадцати суток

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В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды за помощью обратился командир самолёта рейса «Москва – Минеральные Воды».

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Когда правоохранители прибыли к воздушному судну, мужчина рассказал, что пьяный пассажир во время полёта нагло вёл себя, матерился и не выполнил замечания членов экипажа. Дебоширом оказался 42-летний житель КБР.

Его доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения, пишет «Ставропольская правда».

Дебошира могут оштрафовать или арестовать на срок до пятнадцати суток. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU