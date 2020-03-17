2020-03-17T15:14:10+03:00
Общество

В Ставрополе появится памятник Детям войны

Обсудить варианты мемориала можно в соцсетях администрации города
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе к 75-летию Победы в ВОВ планируют установить памятник труженикам тыла и детям войны. В администрации предложили горожанам обсудить варианты мемориала.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, памятник появится в районе дома № 9 по проспекту Юности (сквер в честь 55-летия Великой Победы советского народа над фашизмом).

Обсудить варианты мемориала можно в соцсетях администрации Ставрополя.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье молодожёны будут жениться под мелодии Победы. Вступающим в брак ставропольцам будут вручать копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и жёнам во время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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