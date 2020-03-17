В Ставрополе появится памятник Детям войны
В Ставрополе к 75-летию Победы в ВОВ планируют установить памятник труженикам тыла и детям войны. В администрации предложили горожанам обсудить варианты мемориала.
Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, памятник появится в районе дома № 9 по проспекту Юности (сквер в честь 55-летия Великой Победы советского народа над фашизмом).
Обсудить варианты мемориала можно в соцсетях администрации Ставрополя.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье молодожёны будут жениться под мелодии Победы. Вступающим в брак ставропольцам будут вручать копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и жёнам во время войны.
ИСТОЧНИК KP.RU