В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей

17 Март 2020 2020-03-17T16:32:06+03:00

При этом мужчина уточняет, что это обычная, известная всем медицинская маска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Молодой человек решил подзаработать в период ажиотажа на этот товар

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Предприимчивый житель Ставрополя решил подзаработать в период ажиотажа на медицинские маски.

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Так, на одном сайтов объявлений мужчина разместил объявление о продаже одноразового средства защиты дыхательных путей за 130 тысяч рублей.

При этом мужчина уточняет, что это обычная, известная всем медицинская маска.

Кстати, о необычных объявлениях, размещенных на сайте продаж. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Дагестана решил заработать миллионы на «монете-призраке».

Монету номиналом 10 рублей выставил на одном из интернет-сайтов житель Махачкалы. Он надеется заработать на ее продаже семь миллионов рублей. Такую большую сумму предприимчивый дагестанец запросил в связи с наличием редкого брака.

По его словам, брак заключается в том, что на монете не указан год выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU