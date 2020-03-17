В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей
Предприимчивый житель Ставрополя решил подзаработать в период ажиотажа на медицинские маски.
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Так, на одном сайтов объявлений мужчина разместил объявление о продаже одноразового средства защиты дыхательных путей за 130 тысяч рублей.
При этом мужчина уточняет, что это обычная, известная всем медицинская маска.
Кстати, о необычных объявлениях, размещенных на сайте продаж. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Дагестана решил заработать миллионы на «монете-призраке».
Монету номиналом 10 рублей выставил на одном из интернет-сайтов житель Махачкалы. Он надеется заработать на ее продаже семь миллионов рублей. Такую большую сумму предприимчивый дагестанец запросил в связи с наличием редкого брака.
По его словам, брак заключается в том, что на монете не указан год выпуска.
ИСТОЧНИК KP.RU