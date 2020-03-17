Житель Ставрополя меняет медицинскую маску на элитное жильё в центре города
Ещё один предприимчивый житель краевого центра решил подзаработать в период ажиотажа на медицинские маски.
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Так, на одном сайтов объявлений молодой человек разместил объявление о продаже одноразового средства защиты дыхательных путей за 15 млн рублей. На этом шокирующее предложение не заканчивается.
Ставрополец готов обменять популярный товар на элитное жилье в центре города.
- Продам новую медицинскую маску без упаковки с упаковкой дороже. Возможен обмен на элитное жилье в центре Ставрополя от 150 кв. м. Перекупов прошу не беспокоить (орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет предприимчивый земляк.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU