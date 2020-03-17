2020-03-17T16:40:00+03:00
Общество

Житель Ставрополя меняет медицинскую маску на элитное жильё в центре города

Ставрополец продаёт товар за 15 млн рублей
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублейРанее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ещё один предприимчивый житель краевого центра решил подзаработать в период ажиотажа на медицинские маски.

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Так, на одном сайтов объявлений молодой человек разместил объявление о продаже одноразового средства защиты дыхательных путей за 15 млн рублей. На этом шокирующее предложение не заканчивается.

Ставрополец готов обменять популярный товар на элитное жилье в центре города.

- Продам новую медицинскую маску без упаковки с упаковкой дороже. Возможен обмен на элитное жилье в центре Ставрополя от 150 кв. м. Перекупов прошу не беспокоить (орфография и пунктуация автора сохранены), - пишет предприимчивый земляк.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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