На Северном Кавказе из-за коронавируса закрываются школы и детсады

17 Март 2020 2020-03-17T16:17:52+03:00

Что касается Ставропольского края, то там рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В школах и детских садах Кабардино-Балкарии для профилактики коронавируса ввели свободное посещение. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы республики.

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В соседней КЧР для профилактики распространения коронавирусной инфекции в дошкольных образовательных учреждениях также вводится режим свободного посещения детсадов. Кроме того, все высшие и средние учебные заведения переведены на дистанционный либо индивидуальный режим обучения.

Власти Чечни также приняли решение отправить школьников на каникулы. Родителям рекомендуют ограничить посещение детьми мест массового скопления, соблюдать все рекомендации Минздрава. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Что касается Ставропольского края, то там рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома. О том, как будет теперь проходить учебный процесс в регионе, «КП-Северный Кавказ» рассказала заместитель министра образования региона Диана Рудьева. По её словам, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школу.

- Если родители изъявили желание оставить ребенка дома, то им нужно написать заявление об индивидуальном обучении. Обязательно согласовать этот документ с директором школы. А уже он в свою очередь согласовывает его с органами управления образования города.

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В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома

«КП-Северный Кавказ» разбиралась в этой теме с замминистра образования края (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU