В Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, дорожники успели выполнить фрезеровку и постелить выравнивающий слой асфальта на улице Победы.
Сейчас, как известно, температура воздуха не позволяет продолжать асфальтобетонные работы.
Тем временем специалисты начали подготовку к капитальному ремонту убрать старое покрытие и демонтировать бордюры.
В планах у дорожников также сделать плиточное покрытие на остановочных площадках, постелить завершающий слой асфальтобетона, установить ограждения, дорожные знаки и нанести разметку.
Известно, что все работы на улице Победы завершатся до 1 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU