В Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы

17 Март 2020 2020-03-17T16:59:55+03:00

Известно, что все работы завершатся до 1 мая

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, дорожники успели выполнить фрезеровку и постелить выравнивающий слой асфальта на улице Победы.

Сейчас, как известно, температура воздуха не позволяет продолжать асфальтобетонные работы.

Тем временем специалисты начали подготовку к капитальному ремонту убрать старое покрытие и демонтировать бордюры.

В планах у дорожников также сделать плиточное покрытие на остановочных площадках, постелить завершающий слой асфальтобетона, установить ограждения, дорожные знаки и нанести разметку.

Известно, что все работы на улице Победы завершатся до 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU