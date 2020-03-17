Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного города
Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного в регионе города. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления по информполитике правительства края, на сегодняшний день там работают более 100 интеллектуальных камер видеонаблюдения.
Известно, что в городе поэтапно внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
Он включает в себя систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб, системы приёма и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы.
В планах у дорожников также сделать плиточное покрытие на остановочных площадках, постелить завершающий слой асфальтобетона, установить ограждения, дорожные знаки и нанести разметку. Известно, что все работы на улице Победы завершатся до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU