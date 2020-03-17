2020-03-17T18:01:32+03:00
Общество

Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного города

Там работают более 100 интеллектуальных камер наблюдения
Ася АСРЯН
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Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного в регионе города. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления по информполитике правительства края, на сегодняшний день там работают более 100 интеллектуальных камер видеонаблюдения.

Известно, что в городе поэтапно внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Он включает в себя систему автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб, системы приёма и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы.

В планах у дорожников также сделать плиточное покрытие на остановочных площадках, постелить завершающий слой асфальтобетона, установить ограждения, дорожные знаки и нанести разметку. Известно, что все работы на улице Победы завершатся до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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