В Железноводске у женщине в машине нашли синтетические наркотики

17 Март 2020 2020-03-17T18:15:14+03:00

Ставропольчанка призналась, что купила их в интернете

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В Железноводске полицейские остановили легковушку под управлением 38-летней жительницы Предгорного района.

Во время обследования машины правоохранители изъяли 120 граммов наркотиков синтетического происхождения и бумажный сверток с марихуаной. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

По словам женщины, она купила наркотики в интернете, расфасовала и хранила у себя в автомобиле, чтобы потом распространить его с помощью закладок.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU