В Железноводске у женщине в машине нашли синтетические наркотики
В Железноводске полицейские остановили легковушку под управлением 38-летней жительницы Предгорного района.
Во время обследования машины правоохранители изъяли 120 граммов наркотиков синтетического происхождения и бумажный сверток с марихуаной. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью.
По словам женщины, она купила наркотики в интернете, расфасовала и хранила у себя в автомобиле, чтобы потом распространить его с помощью закладок.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU