В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина
В Ессентуках камеры наружного наблюдения засняли потасовку, которая произошла около одного из магазинов города. Видео опубликовали пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел вечером 14 марта. Девушка неправильно припарковала машину около магазина, и предприниматель решил разобраться с этим. И после словесной перепалки стороны начали драку: девушка несколько раз ударила мужчину, после чего он поволок ее за волосы к порогу магазина. После какого-то диалога стороны разошлись: водитель вызвала полицию, а бизнесмен - охрану.
Чем закончился конфликт - не известно. Полиция проводит проверку инцидента, передает пресс-служба отдела МВД России по городу Ессентуки.
Драка в Ессентуках: женщину волокут за волосы.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU