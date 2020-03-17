2020-03-17T18:35:51+03:00
Происшествия

В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина

Драка попала на видео
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ессентуках камеры наружного наблюдения засняли потасовку, которая произошла около одного из магазинов города. Видео опубликовали пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел вечером 14 марта. Девушка неправильно припарковала машину около магазина, и предприниматель решил разобраться с этим. И после словесной перепалки стороны начали драку: девушка несколько раз ударила мужчину, после чего он поволок ее за волосы к порогу магазина. После какого-то диалога стороны разошлись: водитель вызвала полицию, а бизнесмен - охрану.

Чем закончился конфликт - не известно. Полиция проводит проверку инцидента, передает пресс-служба отдела МВД России по городу Ессентуки.

Драка в Ессентуках: женщину волокут за волосы.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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