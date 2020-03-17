В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
Из-за ситуации с коронавирусом одну из больниц Кабардино-Балкарии перепрофилируют в госпиталь. Ещё 5 медучреждений с 17 марта прекратили плановую госпитализацию пациентов.
Экстренную хирургическую помощь будут оказывать в республиканской клинической больнице и городской клинической больнице N1.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса.
Так как в Чечне нет ни одного зарегистрированного случая. Чеченский лидер пожаловался на тех личностей, кто распространяет фейковые записи, ролики в сети.
Его также удивляют люди, которые, как сумасшедшие опустошают полки продуктовых магазинов. Кадыров еще раз напомнил, чеченцам, что продукты всегда были и будут на прилавках. И никто не позволит умереть жителям региона от голода.
ИСТОЧНИК KP.RU