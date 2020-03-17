2020-03-17T18:27:31+03:00
Общество

В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса

Экстренную хирургическую помощь будут оказывать в республиканской клинической больнице и городской клинической больнице N1
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса.Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Из-за ситуации с коронавирусом одну из больниц Кабардино-Балкарии перепрофилируют в госпиталь. Ещё 5 медучреждений с 17 марта прекратили плановую госпитализацию пациентов.

Экстренную хирургическую помощь будут оказывать в республиканской клинической больнице и городской клинической больнице N1.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса.

Так как в Чечне нет ни одного зарегистрированного случая. Чеченский лидер пожаловался на тех личностей, кто распространяет фейковые записи, ролики в сети.

Его также удивляют люди, которые, как сумасшедшие опустошают полки продуктовых магазинов. Кадыров еще раз напомнил, чеченцам, что продукты всегда были и будут на прилавках. И никто не позволит умереть жителям региона от голода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе района в Дагестане предъявили обвинение
В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина
В Железноводске у женщине в машине нашли синтетические наркотики
Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного города
Минюст по Ставрополью через суд закрыл польскую общинную организацию
В Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы
На Северном Кавказе из-за коронавируса закрываются школы и детсады
Житель Ставрополя меняет медицинскую маску на элитное жильё в центре города
В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей
В Ставрополе появится памятник Детям войны
На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира
В Дагестане братья-боевики получили сроки за участие на стороне ИГИЛ
Ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили под стражей
Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него
В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина
Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса
Новым мэром Грозного назначили популярного блогера
В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома
На Ставрополье на коронавирус проверили 208 человек, приехавших из заграницы
На Ставрополье переодетый в форму ДПС мужчина вымогал у водителя взятку
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку