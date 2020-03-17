В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T18:27:31+03:00

Экстренную хирургическую помощь будут оказывать в республиканской клинической больнице и городской клинической больнице N1

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Из-за ситуации с коронавирусом одну из больниц Кабардино-Балкарии перепрофилируют в госпиталь. Ещё 5 медучреждений с 17 марта прекратили плановую госпитализацию пациентов.

Экстренную хирургическую помощь будут оказывать в республиканской клинической больнице и городской клинической больнице N1.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Кадыров призвал чеченцев не поддаваться панике из-за коронавируса.

Так как в Чечне нет ни одного зарегистрированного случая. Чеченский лидер пожаловался на тех личностей, кто распространяет фейковые записи, ролики в сети.

Его также удивляют люди, которые, как сумасшедшие опустошают полки продуктовых магазинов. Кадыров еще раз напомнил, чеченцам, что продукты всегда были и будут на прилавках. И никто не позволит умереть жителям региона от голода.

ИСТОЧНИК KP.RU