Главе района в Дагестане предъявили обвинение

17 Март 2020 2020-03-17T18:34:56+03:00

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Следственный комитет по Дагестану предъявил обвинение главе Ахтынского района Осману Абдулкеримову в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, в ноябре 2017 года чиновник незаконно передал муниципальную землю местному жителю. За 21 тысячу рублей он получил 5,2 тысячи квадратных метров. На этой площади разместилось предприятие, кадастровая стоимость которой составляет 2,8 миллиона рублей.

- В результате противоправных действий Абдулкеримова существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также причинен значительный материальный ущерб муниципальному району на сумму около 2 800 000 рублей, - сказано в сообщении СКР по Дагестану.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU