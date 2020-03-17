Богослужения обезопасят от коронавируса на Ставрополье

17 Март 2020 2020-03-17T19:59:23+03:00

В храмах откажутся от целования креста и введут более жёсткие санитарные нормы для других таинств

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На Ставрополье богослужения обезопасят от коронавируса — введены новые правила проведения многих таинств. Их 17 марта утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ставропольская и Невинномысская епархия поддержат нововведения.

Новшества будут касаться профилактики вирусных инфекций. В первую очередь, верующим придётся отказаться от ритуала целования креста. Кроме того, внесены изменения в другие таинства — их проведение должно полностью соответствовать санитарным нормам.

В региональной епархии заявили, что и до этого за чистотой следили со всей строгостью, понимая опасность вирусных болезней. Более того, пропротоиерей Владимир Волков подчеркнул, что паники нет: по официальной информации случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU