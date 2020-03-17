Богослужения обезопасят от коронавируса на Ставрополье
На Ставрополье богослужения обезопасят от коронавируса — введены новые правила проведения многих таинств. Их 17 марта утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ставропольская и Невинномысская епархия поддержат нововведения.
Новшества будут касаться профилактики вирусных инфекций. В первую очередь, верующим придётся отказаться от ритуала целования креста. Кроме того, внесены изменения в другие таинства — их проведение должно полностью соответствовать санитарным нормам.
В региональной епархии заявили, что и до этого за чистотой следили со всей строгостью, понимая опасность вирусных болезней. Более того, пропротоиерей Владимир Волков подчеркнул, что паники нет: по официальной информации случаев заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано.
ИСТОЧНИК KP.RU