В Ставрополе четырех человек проверяют на коронавирус в медучреждениях

17 Март 2020 2020-03-17T22:12:50+03:00

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В Ставрополе четырех человек положили в местные медучреждения, чтобы проверить на наличие коронавируса. Все эти люди приехали из стран, где болезнь прогрессирует. Первые тесты этих пациентов показали отрицательный результат, отмечает министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров на пресс-подходе в здании правительства.

В то же время еще 83 жителя Ставрополья отправлены на домашний карантин.

- Этих четырех человек поместили в медучреждения, потому что они жили в общежитиях, - говорит Мажаров. - Там большое скопление людей. Таким образом мы хотели максимально минимизировать риски, связанные с вирусом.

Как отметил глава регионального Минздрава, тесты 83 человек, переживающих карантин дома, тоже показывают отрицательные результаты.

За все время, как идет борьба с коронавирусом, в Ставропольском крае под медицинское наблюдение попали 212 человек. Все они прибывали в регион из заграницы. Многих врачи сняли с контроля, малую часть госпитализировали с признаками ОРВИ.

- Случаев заражения коронавирусом в Ставропольском крае нет, - уверил Мажаров журналистов.

Кроме того, в регионе откроют пять лабораторий, в которых будут исследовать пробы пациентов с подозрением на COVID-2019. Власти обещают в скором времени наладить поставку медицинских масок в аптеках.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел в крае режим повышенной готовности и возглавил координационный совет по противодействию коронавирусу:

- Лично держу на контроле всю работу по профилактике. И если у нас появится хоть один заболевший, я первый сообщу об этом, - написал руководитель региона в своем Instagram-аккаунте.

Все вузы Ставропольского края перешли на дистанционное обучение в соответствии с указом Министерства науки и высшего образованию РФ. В некоторых университетах еще не определились, когда выйдут с карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU