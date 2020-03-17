2020-03-17T22:40:15+03:00
Общество

Слухи о дезинсекции с вертолётов опровергли в Минздраве Ставрополья

Фейковые новости о распылении противовирусных веществ распространяют по всей стране
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Сообщения рассылались неизвестными в мессенджерахСообщения рассылались неизвестными в мессенджерахФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Минздрав Ставрополья опроверг слухи о ночной дезинсекции с вертолётов против коронавируса, которую якобы собирались проводить на Ставрополье. По информации «Комсомолки», подобные лживые сообщения в мессенджерах рассылаются по всей стране. Родилась фейк-новость в Баку.

— Это фейковая информация не имеющая ничего общего с действительностью, — сообщили в пресс-службе Минздрава Ставрополья. — Подобных акций не планировалось. Все желающие могут обращаться за достоверной информацией по горячей линии предотвращения распространения коронавируса: +7 (962) 448-59-80 и +7 (8652) 36-78-74.

Напомним, авторы лживого сообщения, ссылаясь на источник в военной части, предупреждали, что с 23:00 и до 5:00 17 и 18 марта гражданам запрещено выходить на улицу. Якобы их будут обрабатывать специальными обеззараживающими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Слухи о дезинсекции с вертолётов опровергли в Минздраве Ставрополья
В Ставрополе четырех человек проверяют на коронавирус в медучреждениях
Богослужения обезопасят от коронавируса на Ставрополье
Главе района в Дагестане предъявили обвинение
В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина
В Железноводске у женщине в машине нашли синтетические наркотики
Невинномысск может претендовать на звание самого безопасного города
Минюст по Ставрополью через суд закрыл польскую общинную организацию
В Ставрополе дорожники приступили к ремонту улицы Победы
На Северном Кавказе из-за коронавируса закрываются школы и детсады
Житель Ставрополя меняет медицинскую маску на элитное жильё в центре города
В Ставрополе мужчина продаёт медицинскую маску за 130 тысяч рублей
В Ставрополе появится памятник Детям войны
На Ставрополье с рейса «Москва-Минеральные Воды» сняли дебошира
В Дагестане братья-боевики получили сроки за участие на стороне ИГИЛ
Ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили под стражей
Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него
В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина
Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса
Новым мэром Грозного назначили популярного блогера
В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома
На Ставрополье на коронавирус проверили 208 человек, приехавших из заграницы
На Ставрополье переодетый в форму ДПС мужчина вымогал у водителя взятку
На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку