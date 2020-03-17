Слухи о дезинсекции с вертолётов опровергли в Минздраве Ставрополья

17 Март 2020 2020-03-17T22:40:15+03:00

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Минздрав Ставрополья опроверг слухи о ночной дезинсекции с вертолётов против коронавируса, которую якобы собирались проводить на Ставрополье. По информации «Комсомолки», подобные лживые сообщения в мессенджерах рассылаются по всей стране. Родилась фейк-новость в Баку.

— Это фейковая информация не имеющая ничего общего с действительностью, — сообщили в пресс-службе Минздрава Ставрополья. — Подобных акций не планировалось. Все желающие могут обращаться за достоверной информацией по горячей линии предотвращения распространения коронавируса: +7 (962) 448-59-80 и +7 (8652) 36-78-74.

Напомним, авторы лживого сообщения, ссылаясь на источник в военной части, предупреждали, что с 23:00 и до 5:00 17 и 18 марта гражданам запрещено выходить на улицу. Якобы их будут обрабатывать специальными обеззараживающими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU