В Ставропольском крае в аварии погибла девушка без водительского стажа

18 Март 2020 2020-03-18T09:37:27+03:00

В момент ДТП она не была пристегнута

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В Благодарненском городском округе в аварии погибла женщина. В момент ДТП она не была пристегнута ремнями безопасности, передает пресс-служба ГИБДД МВД по Ставропольскому краю.

Согласно данным сотрудников полиции, в девять вечера женщина ехала по трассе "Светлоград-Благодарный-Буденновск" на машине "Форд Фьюжн". Она превысила безопасную скорость и, не справившись с управлением, вылетела в кювет. Там автомобиль столкнулся с деревом.

- В результате ДТП 29-летний водитель от полученных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сказано в сообщении ГИБДД.

Выяснилось, что девушка получила водительские права не так давно, в канун Нового года. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU