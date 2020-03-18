2020-03-18T09:37:27+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае в аварии погибла девушка без водительского стажа

В момент ДТП она не была пристегнута
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ГИБДД по СтавропольюФото: ГИБДД по Ставрополью
Изменить размер текста:

В Благодарненском городском округе в аварии погибла женщина. В момент ДТП она не была пристегнута ремнями безопасности, передает пресс-служба ГИБДД МВД по Ставропольскому краю.

Согласно данным сотрудников полиции, в девять вечера женщина ехала по трассе "Светлоград-Благодарный-Буденновск" на машине "Форд Фьюжн". Она превысила безопасную скорость и, не справившись с управлением, вылетела в кювет. Там автомобиль столкнулся с деревом.

- В результате ДТП 29-летний водитель от полученных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сказано в сообщении ГИБДД.

Выяснилось, что девушка получила водительские права не так давно, в канун Нового года. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе водителям маршруток предписали покупать антисептики за свой счёт
Житель Ставрополя застрелил знакомого друга из-за пустяка
На Ставрополье студенты ещё одного вуза перейдут на онлайн обучение
В Ставропольском крае власти не зафиксировали дефицита продовольствия
Жителям Ставрополя не грозит потребительский кризис
Ставропольчанка попала в больницу после посещения косметолога
В Ставрополе процедура красоты для девушки закончилась отёком Квинке
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса
В Пятигорске солдат-срочник пытался уладить конфликт кулаками
В Ставропольском крае врачи бесплатно проверят жителей на коронавирус
Дорогу, ведущую к границе России с Грузией, перекрыли из-за непогоды
На Ставрополье сорван капремонт 50 многоквартирных домов
В Ставропольском крае в аварии погибла девушка без водительского стажа
Слухи о дезинсекции с вертолётов опровергли в Минздраве Ставрополья
В Ставрополе четырех человек проверяют на коронавирус в медучреждениях
Богослужения обезопасят от коронавируса на Ставрополье
Главе района в Дагестане предъявили обвинение
В КБР больницы отменили плановую госпитализацию больных из-за коронавируса
В Ессентуках бизнесмен протащил женщину за волосы до своего магазина