В Ставропольском крае в аварии погибла девушка без водительского стажа
В Благодарненском городском округе в аварии погибла женщина. В момент ДТП она не была пристегнута ремнями безопасности, передает пресс-служба ГИБДД МВД по Ставропольскому краю.
Согласно данным сотрудников полиции, в девять вечера женщина ехала по трассе "Светлоград-Благодарный-Буденновск" на машине "Форд Фьюжн". Она превысила безопасную скорость и, не справившись с управлением, вылетела в кювет. Там автомобиль столкнулся с деревом.
- В результате ДТП 29-летний водитель от полученных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сказано в сообщении ГИБДД.
Выяснилось, что девушка получила водительские права не так давно, в канун Нового года. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU