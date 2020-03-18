2020-03-18T09:57:37+03:00
Общество

На Ставрополье сорван капремонт 50 многоквартирных домов

Претензии возникли по фактам срыва капремонта, недостаточной работы по взысканию долгов по взносам и необоснованных начислений
Ася АСРЯН
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Ещё одно нарушение выявили в одном из многоквартирных домов краевого центраЕщё одно нарушение выявили в одном из многоквартирных домов краевого центраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура проверила исполнение государственной программы капитального ремонта многоквартирных домов на Ставрополье. Оказалось, что в 50 домах по всему краю запланированные работы так и не были проведены.

Также выяснилось, что ненадлежащим образом ведётся работа по взысканию задолженности по взносам за капремонт. При общей задолженности свыше 800 млн рублей, работой охвачена задолженность в размере 670 млн рублей.

Ещё одно нарушение выявили в одном из многоквартирных домов краевого центра. Там отсутствовал лифт, однако жильцам дома плата начислялась с учётом этого оборудования.

По данным пресс-службы регионального ведомства, из-за всех выявленных нарушений директору некоммерческой организации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре края. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что Фонд капремонта в прошлом году выполнил в Ставропольском крае только 84% запланированных работ. Об этом рассказал гендиректор «Фонда капитального ремонта» Евгений Бражников.

Он также поделился, что за пять лет работы системы капитального ремонта в регионе всего отремонтировано порядка 2,5 тысяч домов, в том числе и те, которые со стороны незаметны, где еще не ремонтировался фасад, но уже заменили крышу и коммуникационные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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