Дорогу, ведущую к границе России с Грузией, перекрыли из-за непогоды
Федеральную трассу А-161 "Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия" закрыли для всех видов транспорта. Ограничение движение связано с плохими погодными условиями, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
- Движение всех автотранспортных средств на федеральной автодороге в обоих направлениях запрещено. Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от въезда на территорию Северной Осетии или Грузии, - сказано в сообщении.
Ранее, 4 марта, был введен запрет на движение по этой дороге грузовых машин. Когда трассу откроют - пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU