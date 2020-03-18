2020-03-18T10:00:10+03:00
Общество

Дорогу, ведущую к границе России с Грузией, перекрыли из-за непогоды

Запрет действует для всех видов транспорта
Антон ШАПОВАЛОВ
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Федеральную трассу А-161 "Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия" закрыли для всех видов транспорта. Ограничение движение связано с плохими погодными условиями, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

- Движение всех автотранспортных средств на федеральной автодороге в обоих направлениях запрещено. Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от въезда на территорию Северной Осетии или Грузии, - сказано в сообщении.

Ранее, 4 марта, был введен запрет на движение по этой дороге грузовых машин. Когда трассу откроют - пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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