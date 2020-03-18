В Ставропольском крае врачи бесплатно проверят жителей на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T10:25:36+03:00

Для этого откроют лаборатории в пяти медучреждениях

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Жители Ставропольского края могут сдать анализы, чтобы провериться на заражение коронавирусом. Обследование будет организована в первую очередь для тех, кто находится "в группе риска", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал глава Минздрава Ставрополья Виктор Мажаров, в регионе на базе пяти лечебных учреждений откроют лаборатории для бесплатного обследования. Список мест будет определен в скором времени, уточняют в правительстве края.

- В эти медучреждения будут доставляться пробы из всех территорий Ставрополья. Такие обследования предназначены для людей, входящих в группы риска, - сказано в сообщении. Люди из группы риска - это работники аэропортов, больниц, школ и прочих мест, где бывает много людей.

Контроль за прибывающими в аэропортах Ставрополья сохраняется. Власти рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, чтобы избежать заражения.

- В целом, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае улучшается. За прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями сократилась на Ставрополье на 16%, - приводят данные в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU