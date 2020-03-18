2020-03-18T10:27:44+03:00
Общество

В Пятигорске солдат-срочник пытался уладить конфликт кулаками

Суд приговорил обвиняемого к одному году лишения свободы
Ася АСРЯН
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Мужчина толкнул потерпевшего в грудь, несколько раз ударил кулаком в челюсть и ладонью по лицу.Мужчина толкнул потерпевшего в грудь, несколько раз ударил кулаком в челюсть и ладонью по лицу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в казарме воинской части. Там солдат-срочник стал свидетелем конфликта между военнослужащими. Мужчина сделал молодым людям замечание. В ответ на это один из конфликтующих грубо ответил «миротворцу».

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Тогда тот решил применить силу. Мужчина толкнул потерпевшего в грудь, несколько раз ударил кулаком в челюсть и ладонью по лицу. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Пятигорского гарнизонного военного суда.

Там же и рассказали, что обвиняемый признался в содеянном и извинился перед потерпевшим. С учётом этого и других смягчающих обстоятельств суд приговорил срочника к одному году лишения свободы.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье сержант получил 4 года за смерть «срочника». По данным суда, военнослужащий морально издевался над ефрейтором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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