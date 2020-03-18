В Ставрополе процедура красоты для девушки закончилась отёком Квинке

18 Март 2020 2020-03-18T10:49:54+03:00

У клиентки появились отеки на лице и в горле. Её доставили в городскую больницу

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, в январе 2020 года жительница Ставрополя обратилась за косметологическими услугами в один из салонов города.

Клиентке провели инъекцию в зоне носогубного треугольника. Через некоторое время состояние ставропольчанки ухудшилось. У клиентки появились отеки на лице и в горле. Молодую женщину доставили в городскую клиническую больницу. Там врачи поставили ей диагноз – аллергическая реакция, отек Квинке.

Согласно заключению эксперта, 28-летней девушке причинён лёгкий вред здоровью.

Следователи проводят проверку по факту оказания ставропольчанке косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU