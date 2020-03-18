Ставропольчанка попала в больницу после посещения косметолога
Случай произошёл в январе этого года в Ставрополе. 28-летняя местная жительница обратилась за косметологическими услугами в один из салонов города.
Там ей сделали инъекцию в зоне носогубного треугольника. Через некоторое время состояние девушки ухудшилось.
У клиентки появились отеки на лице и в горле. Пострадавшую госпитализировали вмедучреждение. Там ей поставили диагноз – аллергическая реакция, отек Квинке.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, девушке причинён лёгкий вред здоровью.
Сейчас следователи проводят проверку по факту оказания ставропольчанке косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU