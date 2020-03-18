2020-03-18T11:08:33+03:00
Общество

Жителям Ставрополя не грозит потребительский кризис

В субботу, 21 марта в городе развернется выездная торговая площадка
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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На сегодняшний день в магазинах Ставрополя и края в широком ассортименте представлена продукция местных производителей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Ставрополь в меньшей степени зависит от поставок продукции от производителей из других регионов и потребительский кризис городским покупателям не грозит.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в городе активно проходят ярмарки выходного дня.

Напомним, что очередная выездная торговая площадка пройдёт в городе в субботу, 21 марта. На проспекте Кулакова, 52 развернутся торговые ряды крестьянско-фермерских объединений и подсобных хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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