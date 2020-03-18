Жителям Ставрополя не грозит потребительский кризис
На сегодняшний день в магазинах Ставрополя и края в широком ассортименте представлена продукция местных производителей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.
Ставрополь в меньшей степени зависит от поставок продукции от производителей из других регионов и потребительский кризис городским покупателям не грозит.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в городе активно проходят ярмарки выходного дня.
Напомним, что очередная выездная торговая площадка пройдёт в городе в субботу, 21 марта. На проспекте Кулакова, 52 развернутся торговые ряды крестьянско-фермерских объединений и подсобных хозяйств.
ИСТОЧНИК KP.RU