В Ставропольском крае власти не зафиксировали дефицита продовольствия

18 Март 2020 2020-03-18T11:10:31+03:00

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Власти Ставропольского края должны быть готовы к любым событиям в области продоавольственного обеспечения. Сейчас дефицита товаров нет, сообщил глава аграрного ведомства региона Владимир Ситников во время совещания с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

- Агропромышленный комплекс региона должен быть готов к любой модели развития событий. Мы не можем допустить остановку деятельности ни одного социально значимого предприятия в связи с введением карантина, - сказал Ситников.

Патрушев поручил ставропольскому министру проводить продовольственный анализ в каждом муниципалитете региона. По словам Ситникова, сегодня проблем с наличием товаров в крае нет. Создана группа для мониторинга цен на товары из "продуктовой корзины" в крупных торговых сетях.

- Кроме того определена структура мониторинга запасов мукомольного зерна, овощей, плодов и сахара. Необходимо определить возможности наращивания объемов производства продукции. На сегодняшний день загрузка мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли составляет 40-60 процентов, - говорится в сообщении министерства.

Представитель Минсельхоза Ставрополья входит в состав координационного совета по противодействию коронавирусу, который возглавляет губернатор Владимир Владимиров. От ведомства в него входит замминистра Денис Полюбин.

ИСТОЧНИК KP.RU