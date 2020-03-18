На Ставрополье студенты ещё одного вуза перейдут на онлайн обучение

18 Март 2020 2020-03-18T11:31:20+03:00

Преподаватели отберут открытые онлайн-курсы и разместят ссылки на них в системе дистанционного обучения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса

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В Пятигорске на карантин закрылся Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

С 23 марта студенты вуза перейдут на онлайн-обучение в соответствии с приказом Минобрнауки. Исключение составляет преддипломная практика у выпускников, пишет «Ставропольская правда».

Сообщается, что преподаватели отберут открытые онлайн-курсы и разместят ссылки на них в системе дистанционного обучения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU