На Ставрополье студенты ещё одного вуза перейдут на онлайн обучение
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса
Преподаватели отберут открытые онлайн-курсы и разместят ссылки на них в системе дистанционного обученияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске на карантин закрылся Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
С 23 марта студенты вуза перейдут на онлайн-обучение в соответствии с приказом Минобрнауки. Исключение составляет преддипломная практика у выпускников, пишет «Ставропольская правда».
Сообщается, что преподаватели отберут открытые онлайн-курсы и разместят ссылки на них в системе дистанционного обучения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU