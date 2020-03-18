2020-03-18T11:37:39+03:00
Происшествия

Житель Ставрополя застрелил знакомого друга из-за пустяка

Против подозреваемого возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Изобильненском городском округе убили мужчину из травматического пистолета. Против 53-летнего подозреваемого открыли уголовное дело, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

- Изобильненский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Ставрополя по первой части статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщают в ведомстве.

Как установили следователи, 12 марта в дачном кооперативе микрорайона "Пионерный" в Солнечнодольске отдыхала компания. В ходе распития алкоголя между мужчиной из Ставрополя и знакомым его друга произошел конфликт из-за "малозначительного повода".

- В процессе ссоры мужчина несколько раз выстрелил из принадлежащего ему травматического оружия в потерпевшего, в результате чего он скончался на месте, - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Следователи осмотрели место преступления. Подозреваемого задержали, а позже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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