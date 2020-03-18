В Ставрополе водителям маршруток предписали покупать антисептики за свой счёт
В Ставрополе один из водителей маршрутки рассказал, что к ним пришли сотрудники комитета городского хозяйства и потребовали, чтобы предприниматели ежедневно проводили полную дезинфекцию салона.
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При этом водители должны выезжать на маршрут только в медицинских масках, пишет NewsTracker.
Он же и добавил, что маршрутчиков предупредили, что никто не будет обеспечивать коммерческий транспорт средствами дезинфекции и защиты.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в Железноводске начали дезинфицировать маршрутки.
Известно, что дезинфекцию проходят все транспортные средства, которые работают на маршрутах и перевозят пассажиров. Их обрабатывают специальными растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. Особое внимание уделяют внешним дверным ручкам и поручням.
ИСТОЧНИК KP.RU