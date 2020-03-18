2020-03-18T13:21:40+03:00
Общество

Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту

Для клиентов ВТБ самый быстрый способ - заказать документ онлайн
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С 1 января по 30 апреля российские госслужащие должны предоставить декларацию о доходах, расходах и имуществе. Клиенты ВТБ могут получить справку для декларации тремя способами - в отделении банка, Мобильном приложении и в Интернет банке. Самый быстрый способ - заказать справку онлайн. Это займет всего одну минуту.

Что для этого нужно сделать? В мобильном приложении выбрать раздел «Прочее», затем перейти в «Заказ справок». Нужная вам справка будет первой в списке. Также потребуется ввести e-mail. Справка придет через минуту.

В Интернет-банке нужно открыть вкладку меню в правом верхнем углу экрана, выбрать раздел «Заказ справок» и кликнуть на нужный документ. Команда ВТБ Онлайн запустила эту услугу в марте 2019 года.

С начала 2020 года в ВТБ Онлайн заказали 221 тысячу справок, то есть уже 44% клиентов заказывают справки дистанционно, а не стоят в очередях в офисе. Справка полностью соответствует рекомендациям Минтруда по заполнению налоговой декларации. Там есть сведения о доходах, банковских и металлических счетах, сведения о ценных бумагах и кредитах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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