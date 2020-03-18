В Ставрополе 21 марта откроется ярмарка выходного дня

18 Март 2020 2020-03-18T13:29:21+03:00

Местные товаропроизводители представят на ней продукцию: мясную, крупы, овощи и рыбу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае власти не зафиксировали дефицита продовольствия

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В Ставрополе в субботу, 21 марта откроется выездная торговая площадка. Развернётся она на проспекте Кулакова, 52.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, местные товаропроизводители представят на ней продукцию: мясную, крупы, овощи и рыбу.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае власти не зафиксировали дефицита продовольствия.

Сейчас дефицита товаров нет, сообщил глава аграрного ведомства региона Владимир Ситников во время совещания с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

ИСТОЧНИК KP.RU