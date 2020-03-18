2020-03-18T13:42:06+03:00
Общество

Губернатор поздравил ставропольцев с годовщиной воссоединения Крыма и России

По его словам, между нашими регионами на сегодняшний день растёт товарооборот
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров прокомментировал поправки в Конституцию.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров прокомментировал поправки в Конституцию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем Инстаграме поздравил жителей регионас шестой годовщиной воссоединения Крыма и России.

По его словам, события Крымской весны диктовались не абстрактными кабинетными планами, но стремлениями и волей 1,2 миллиона жителей Крыма, сказавших воссоединению свое твердое «да» на референдуме.

- И сейчас, когда споры поутихли, для всех здравомыслящих людей очевидно, что произошедшее тогда было объективно неизбежным. Не случайно одна из поправок в Конституцию, по которым нам предстоит голосовать 22 апреля, касается федеративного устройства. Основной закон страны предлагается дополнить положениями о недопустимости нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ.

Губернатор отметил, что «у нас заключено с Правительством Крыма соглашение о сотрудничестве по широкому кругу направлений». Между нашими регионами на сегодняшний день растёт товарооборот. - Желаю вам, друзья, счастья, благополучия, доброй и теплой весны, - обратился губернатор к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров прокомментировал поправки в Конституцию. Напомним, что в Конституцию вносится понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Главу Ставрополья спросили, считает ли он, что это политический ход?

- Традиционные ценности подвергаются постоянным нападкам. И совершенно правильно, если мы закрепим в Конституции основы нашей веры, основы нашего самосознания. И, как мне кажется, основы развития человечества. И закрепление в Конституции этого понятия – это сегодня и ответ, и вызов. Вот мы придем 22 апреля и проголосуем – либо за брак между мужчиной и женщиной, либо против. Лично я уверен – наши традиционные ценности должны оставаться таковыми и не должны подвергаться даже попытке обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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