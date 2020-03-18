В Ставрополе рассказали, как передаётся коронавирусная инфекция

18 Март 2020 2020-03-18T15:00:05+03:00

В регионе на базе пяти лечебных учреждений откроют лаборатории для бесплатного обследования Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В «зоне особого риска» находятся люди старше 60 лет

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По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты.

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А если точнее, то когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Или когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Напомним, что в «зоне особого риска» находятся люди «серебряного возраста» старше 60 лет. Им советуют реже посещать общественные места. По возможности реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. А также сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что жители Ставрополья могут сдать анализы, чтобы провериться на заражение коронавирусом. Обследование будет организована в первую очередь для тех, кто находится «в группе риска».

Как сообщал глава Минздрава Ставрополья Виктор Мажаров, в регионе на базе пяти лечебных учреждений откроют лаборатории для бесплатного обследования. Список мест будет определен в скором времени, уточняют в правительстве края.

ИСТОЧНИК KP.RU