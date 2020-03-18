На Ставрополье молодой рецидивист представился родственником и обманул 84-летнюю пенсионерку

18 Март 2020 2020-03-18T15:25:12+03:00

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Инцидент произошёл в Предгорном районе. Там на одной из улиц к 84-летней женщине подошёл мужчина и представился её родственником. Наивная пенсионерка пригласила его к себе домой. За чашкой чая родственник стал жаловаться женщине, что у него нет денег.

По его словам, ему всего лишь нужны были средства, чтобы купить билет на самолет и улететь обратно домой. «Отчаявшийся» мужчина предложил родственнице купить у него постельное белье. Доверчивая пенсионерка за 30 тысяч рублей купила комплект.

Потом она поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний местный житель. В отделе полиции он признался в содеянном и признался, что деньги потратил на личные нужды.

Против молодого ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU