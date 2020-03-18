2020-03-18T15:36:23+03:00
Общество

На Ставрополье в школах и детсадах проведут дезинфекцию

Родители пока не торопятся переводить своих детей на свободное посещение
Ася АСРЯН
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На данный момент только 72 ребёнка по региону учатся домаНа данный момент только 72 ребёнка по региону учатся домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Санитарную обработку усилили в школах и детских садах региона. Так, Владимир Владимиров поручил разработать график дезинфекции и назначить ответственных в учебных заведениях.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома. О том, как будет теперь проходить учебный процесс в регионе рассказала заместитель министра образования региона Диана Рудьева. По её словам, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школу.

- Если родители изъявили желание оставить ребенка дома, то им нужно написать заявление об индивидуальном обучении. Обязательно согласовать этот документ с директором школы. А уже он в свою очередь согласовывает его с органами управления образования города.

Также Диана Рудьева подчеркнула, что обязательно нужно согласовать с руководством школы, как будет организован учебный процесс на дому. Например, как дети потом будут, находясь на индивидуальном обучении, сдавать темы по учебным дисциплинам.

Однако ставропольские родители пока не торопятся переводить своих детей на свободное посещение. На данный момент только 72 ребёнка по региону учатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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