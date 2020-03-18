2020-03-18T16:35:56+03:00
Общество

В Ставропольском крае пенсионеры переживут коронавирус с волонтерами

С таким призывом выступил Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье добровольцы будут помогать пенсионерам переживать коронавирус. Поддержки служб социальной защиты не хватает. Об этом говорил губернатор края Владимир Владимиров во время заседания координационного совета по противодействию коронавирусу.

По озвученным данным, в регионе живет 470 тысяч человек старше 65 лет. Уже сейчас все геронтологические центры работают в режиме карантина. По мнению губернатора, одиноким пенсионерам должны помочь не только работники службы социальной защиты, но и волонтёры.

Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье

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На рабочей встрече Владимиров отметил, что в Ставропольском крае еще нет случаев заражения коронавирусом. В регионе продолжают следить за ситуацией в аэропортах. Так, температуру тела измеряют у пассажиров международных и внутренних рейсов. Все условия для того, что принять человека с COVID-19, созданы.

С начала 2020 года специалисты проверили почти 190 рейсов, около 22 тысяч человек. Под наблюдением врачей находится 87 человека, четверо из которых проходят обследование в лечебных учреждениях. Еще 200 человек сейчас на карантине.

Как ранее сообщала "КП - Северный Кавказ", на Ставрополье создадут пять лабораторий для тестирования людей на коронавирус. Их расположат в Ставрополе, Пятигорске и Будённовске. Эти центры смогут обрабатывать до 400 тестов в сутки. На данный момент вузы региона закрыты на карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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