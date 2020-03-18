2020-03-18T16:57:13+03:00
Происшествия

В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Владимир Васильев выпустил соответствующий указ
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Дагестана Владимир Васильев ввел в республике режим повышенной готовности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

- В соответствии с Федеральным законом [...] постановляю ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сказано в тексте документа.

В Дагестане до "особого распоряжения" запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, включая деловые, спортивные или культурно-развлекательные. По указу главы республики, работодатели должны каждый день мерить температуру своих подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В КЧР мужчина сделал дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах
В Ставрополе развернут карантинный госпиталь на 1,5 тысячи мест
В Ставропольском крае школьники уйдут на каникулы с 25 марта
Жителя Дагестана посадили в тюрьму за терроризм
На Ставрополье обнаружили поселения древних эпох
На горнолыжных курортах Северного Кавказа усилили дезинфекцию
В Ставропольском крае рассказали, где можно провериться на коронавирус
Ставропольские бизнесмены осуждены за присвоение 250 млн на стройке космодрома
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае пенсионеры переживут коронавирус с волонтерами
На Ставрополье в школах и детсадах проведут дезинфекцию
На Ставрополье молодой рецидивист представился родственником и обманул 84-летнюю пенсионерку
В Ставрополе рассказали, как передаётся коронавирусная инфекция
Губернатор поздравил ставропольцев с годовщиной воссоединения Крыма и России
В Ставрополе 21 марта откроется ярмарка выходного дня
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту