В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T16:57:13+03:00

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Глава Дагестана Владимир Васильев ввел в республике режим повышенной готовности. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте руководителя региона.

- В соответствии с Федеральным законом [...] постановляю ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - сказано в тексте документа.

В Дагестане до "особого распоряжения" запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, включая деловые, спортивные или культурно-развлекательные. По указу главы республики, работодатели должны каждый день мерить температуру своих подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU