Ставропольские бизнесмены осуждены за присвоение 250 млн на стройке космодрома

18 Март 2020 2020-03-18T17:20:54+03:00

Андрей Толстиков и Иван Карташов отправятся в колонию на 5 и 6 лет

Изменить размер текста: A A

Двое ставропольских бизнесменов осуждены за присвоение 250 миллионов рублей при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Суд приговорил их к 5 и 6 годам колонии, пишет Главная военная прокуратура.

Процесс проходил в Ленинском городском суде Ставрополя. Предприятие «Управление механизмами строительства», принадлежавшее Андрею Толстикову и Ивану Карташову, принимало участие в возведении комплекса для хранения компонентов ракетного топлива.

Суд установил, что подельники подделали банковские гарантии и похитили часть аванса — 252,6 миллиона рублей. И признал бизнесменов виновными по статьям «Присвоение или растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков».

Приговором суда Толстиков получил 5 лет колонии, а Карташов — 6. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, они выплатят по 250 тысяч рублей. Более того, вся сумма причинённого ущерба взыскана в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU