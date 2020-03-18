В Ставропольском крае рассказали, где можно провериться на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T17:20:05+03:00

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Власти Ставропольского края уточнили, в каких городах можно будет провериться на заражение COVID-19. В число таких, где разместят специальные лаборатории, вошли Ставрополь, Пятигорск и Буденновск, сообщил губернатор Владимир Владимиров на рабочем совещании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Пять лабораторий должны за сутки обрабатывать до 400 тестов. Губернатор считает, что медикам, которые будут работать с коронавирусом, надо увеличить зарплату из-за вредности труда.

На этом же совещании Владимиров обратился к волонтерам с призывом помогать пенсионерам пережить коронавирус. По его мнению, усилий работников социальных служб недостаточно.

Ранее "КП - Северный Кавказ" сообщала со ссылкой на Минсельхоз Ставрополья, что в крае нет дефицита продовольствия. Власти готовятся к любому развитию событий в вопросе обеспечения товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU