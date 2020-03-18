На горнолыжных курортах Северного Кавказа усилили дезинфекцию

18 Март 2020 2020-03-18T17:44:18+03:00

Напомним, что в регионе отменены массовые мероприятия, а поверхности дополнительно обрабатывают дезинфицирующими растворами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

К счастью, СКФО – единственный округ в нашей стране, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

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Из-за распространения в России и в мире коронавируса на горнолыжных курортах в Северо-Кавказском федеральном округе усилили меры профилактики.

Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

На данный момент сотрудники курортов проводят дополнительные медицинские осмотры.

Напомним, что в регионе отменены массовые мероприятия, а поверхности дополнительно обрабатывают дезинфицирующими растворами.

К счастью, СКФО – единственный округ в нашей стране, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья уточнили, в каких городах можно будет провериться на заражение COVID-19. В число таких, где разместят специальные лаборатории, вошли Ставрополь, Пятигорск и Буденновск, сообщил губернатор Владимир Владимиров на рабочем совещании координационного совета по противодействию коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU