На горнолыжных курортах Северного Кавказа усилили дезинфекцию
Из-за распространения в России и в мире коронавируса на горнолыжных курортах в Северо-Кавказском федеральном округе усилили меры профилактики.
Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье
На данный момент сотрудники курортов проводят дополнительные медицинские осмотры.
Напомним, что в регионе отменены массовые мероприятия, а поверхности дополнительно обрабатывают дезинфицирующими растворами.
К счастью, СКФО – единственный округ в нашей стране, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья уточнили, в каких городах можно будет провериться на заражение COVID-19. В число таких, где разместят специальные лаборатории, вошли Ставрополь, Пятигорск и Буденновск, сообщил губернатор Владимир Владимиров на рабочем совещании координационного совета по противодействию коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU