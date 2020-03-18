На Ставрополье обнаружили поселения древних эпох

18 Март 2020 2020-03-18T18:14:50+03:00

«КП-Северный Кавказ» узнавала, какие артефакты, не видевшие солнечного света больше тысячи лет, раскопали на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Уникальные артефакты находят археологи благодаря реконструкции дороги Минеральные Воды — Кисловодск.

Следы древних цивилизаций: под Кисловодском обнаружили поселения древних эпох 00:00 00:00

Согласно федеральному закону, все памятники археологического наследия в пределах любой стройки должны быть исследованы. А этот участок пути — недалеко от стелы на въезде в Кисловодск — как раз памятник и называется Острый Мыс.

На месте раскопок сейчас работает полевой археолог Владимир Руденко. Он и рассказал, что уникального удалось найти историкам под кисловодским памятником:

— В основном удалось найти фрагменты керамической посуды: обломок древней дружки, стилизованной под животных. Так, ручка чашки напоминает кому-то уши зверя, а кому-то его глаза. Все эти находки дают возможность проследить, какие изменения происходили здесь 3,4 тысяч лет назад. Кстати, орнамент кружки нёс на себе еще и функции оберега.

То есть она, как-то защищала напиток в этой чашке от воздействия чего-то. Археологи нашли также пряслицу – ручное прядение веретеном.

Теперь ставропольским археологам предстоит восстановить картину жизни древних людей на Ставрополье. Познакомиться с ними жители и гости региона в будущем смогут в местных музеях.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье нашли крест внутри дерева. Свидетелем необычной находится стали жители ставропольского хутора Носачев. Находится это поселение в Петровском городском округе. В хуторе всего три улицы, а его население –меньше 300 человек. Недавно там приступили к ремонту местного старого Дома культуры.

Как рассказала местная жительница Светлана, дело было так: сельчане спилили старые пенки деревьев, что росли возле здания. А одно дерево оказалось слишком «упрямым», мужчины мучались около часа.

В итоге, когда удалось распилить, сельчане ахнули. Внутри ствола оказался силуэт креста. Причем, с четкими краями, как будто он выпеченный. Удивленные жители обратились к местному священнику.

ИСТОЧНИК KP.RU