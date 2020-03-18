2020-03-18T17:53:39+03:00
Происшествия

Жителя Дагестана посадили в тюрьму за терроризм

Бийсолтан Джамалов получил 12 лет строгого режима
Антон ШАПОВАЛОВ
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Южный окружной военный суд в Ростов-на-Дону вынес приговор для жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова. Ему дали 12 лет строгого режима по обвинению в терроризме и участие в столкновениях в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, осенью 2016 года мужчина примкнул в ряды "Джебхат ан-Нусра" - запрещенной в России организации. В составе одного из подразделений незаконного вооруженного формирования он заступал на боевое дежурство и охранял земли в пригороде Идлиба и в других местах провинции Латакия, которые контролировало его преступное сообщество.

Преступника взяли в апреле 2019 года. Джамалов свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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