В КЧР мужчина сделал дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах

18 Март 2020 2020-03-18T19:39:53+03:00

По словам спортсмена, этот поступок он посвятил детям с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра Карачаевска

Изменить размер текста: A A

В Карачаево-Черкесии местный житель Марат Узденов установил мировой рекорд, сделав высоко в горах дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах. Этот рекорд стал для спортсмена седьмым, информирует «Интерфакс-Юг».

На сегодняшний день Марат установил 5 мировых и 2 российских рекорда.

По словам спортсмена, этот поступок он посвятил детям с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра Карачаевска.

ИСТОЧНИК KP.RU