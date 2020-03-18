В КЧР мужчина сделал дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах
По словам спортсмена, этот поступок он посвятил детям с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра Карачаевска
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В Карачаево-Черкесии местный житель Марат Узденов установил мировой рекорд, сделав высоко в горах дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах. Этот рекорд стал для спортсмена седьмым, информирует «Интерфакс-Юг».
На сегодняшний день Марат установил 5 мировых и 2 российских рекорда.
По словам спортсмена, этот поступок он посвятил детям с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра Карачаевска.
ИСТОЧНИК KP.RU