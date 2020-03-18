2020-03-18T23:26:23+03:00
Общество

В Ставропольском крае увеличат производство антисептиков

Также предприятия будут больше производить халаты, бахилы, костюмы СИЗ, постельное бельё и принадлежности
Ася АСРЯН
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На Ставрополье один из производителей дезинфицирующих растворов вводит в эксплуатацию новую автоматическую линию по производству и розливу дезинфекантов. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе энергетики, промышленности и связи края.

Завод будет выпускать 7 позиций дезинфицирующих препаратов для дезинфекции поверхностей, оборудования, посуды, белья, инвентаря, помещений разного типа назначения, а также для обработки рук.

Запуск нового участка позволит выпускать продукцию в малой таре — объём флакона составит 1 литр. Такая форма выпуска предназначена для поставок дезинфекантов в розничную торговлю.

Также предприятия края производят большой перечень продукции для обеспечения работы медперсонала и больниц: халаты, бахилы, костюмы СИЗ, постельное белье и принадлежности.

Кстати, на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра планируют развернуть карантинный госпиталь на 1500 мест. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что в крае на сегодняшний день нет ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 83 человека, приехавших на Ставрополье из заграницы. Губернатор региона ввел в крае режим повышенной готовности для усиления мер по защите от страшного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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