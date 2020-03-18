Секс-скандал с экс-главой Георгиевска снова попал в эфир федерального телеканала

18 Март 2020 2020-03-18T22:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скандал, связанный с именем главы Георгиевска Максимом Клетиным, дошёл до телевизионной программы «Прямой эфир» на федеральном канале. В студию тогда пригласили супругу градоначальника – Любовь Клетину. Женщина призналась, что боится, потому что в адрес ее семьи поступают угрозы.

По словам жены Клетина, история «жертвы» мэра – придумана специально для того, чтобы подставить политика. 27-летняя провинциальная золушка мечтала выйти замуж за состоятельного мужчину, план провалился, в ход пошёл шантаж, - считает Любовь.

18 марта секс-скандал с чиновником снова попал в эфир федерального телеканала. На этот раз отношения чиновника и молодой любовницы разбирали в эфире программы «Пусть говорят». В студию пригласили мать прославившейся на всю страну Вилены Никифоровой:

- Я приехала на эту программу, потому что у меня нет выхода: я хочу сохранить жизнь себе, своему сыну и своей дочери. Я хочу оградить свою семью от действий Максима Клетина. Угроза убийства – реальная, - начала свой рассказ жительница Георгиевска.

Максим Клетин сейчас находится на лечении в больнице Георгиевского округа. Оттуда в интервью журналистам он разъяснил, так называемые угрозы в смс-посланиях:

- Про меня писали всякие нелепицы, в том числе и о моем, якобы, криминальном прошлом. Вилена Александровна спросила, правда это или нет. Я сказал, ну раз так пишут, Бог с ними, пусть это будет так. И в послании я ей обыграл тему криминалитета, страшного человека. Если говорить языком литературы, это был гротеск, - объяснил Клетин.

ИСТОЧНИК KP.RU