2020-03-18T22:08:38+03:00
Общество

Секс-скандал с экс-главой Георгиевска снова попал в эфир федерального телеканала

Бывшая любовница Максима Клетина раскрыла подробности «жестокого» романа
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"Фото: кадр видео программы "Прямой эфир"
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что скандал, связанный с именем главы Георгиевска Максимом Клетиным, дошёл до телевизионной программы «Прямой эфир» на федеральном канале. В студию тогда пригласили супругу градоначальника – Любовь Клетину. Женщина призналась, что боится, потому что в адрес ее семьи поступают угрозы.

По словам жены Клетина, история «жертвы» мэра – придумана специально для того, чтобы подставить политика. 27-летняя провинциальная золушка мечтала выйти замуж за состоятельного мужчину, план провалился, в ход пошёл шантаж, - считает Любовь.

18 марта секс-скандал с чиновником снова попал в эфир федерального телеканала. На этот раз отношения чиновника и молодой любовницы разбирали в эфире программы «Пусть говорят». В студию пригласили мать прославившейся на всю страну Вилены Никифоровой:

- Я приехала на эту программу, потому что у меня нет выхода: я хочу сохранить жизнь себе, своему сыну и своей дочери. Я хочу оградить свою семью от действий Максима Клетина. Угроза убийства – реальная, - начала свой рассказ жительница Георгиевска.

Максим Клетин сейчас находится на лечении в больнице Георгиевского округа. Оттуда в интервью журналистам он разъяснил, так называемые угрозы в смс-посланиях:

- Про меня писали всякие нелепицы, в том числе и о моем, якобы, криминальном прошлом. Вилена Александровна спросила, правда это или нет. Я сказал, ну раз так пишут, Бог с ними, пусть это будет так. И в послании я ей обыграл тему криминалитета, страшного человека. Если говорить языком литературы, это был гротеск, - объяснил Клетин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Секс-скандал с экс-главой Георгиевска снова попал в эфир федерального телеканала
В Ставропольском крае увеличат производство антисептиков
В КЧР мужчина сделал дюжину отжиманий с утяжеляющей гирей в зубах
В Ставрополе развернут карантинный госпиталь на 1,5 тысячи мест
В Ставропольском крае школьники уйдут на каникулы с 25 марта
Жителя Дагестана посадили в тюрьму за терроризм
На Ставрополье обнаружили поселения древних эпох
На горнолыжных курортах Северного Кавказа усилили дезинфекцию
В Ставропольском крае рассказали, где можно провериться на коронавирус
Ставропольские бизнесмены осуждены за присвоение 250 млн на стройке космодрома
В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае пенсионеры переживут коронавирус с волонтерами
На Ставрополье в школах и детсадах проведут дезинфекцию
На Ставрополье молодой рецидивист представился родственником и обманул 84-летнюю пенсионерку
В Ставрополе рассказали, как передаётся коронавирусная инфекция
Губернатор поздравил ставропольцев с годовщиной воссоединения Крыма и России
В Ставрополе 21 марта откроется ярмарка выходного дня
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту