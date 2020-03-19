2020-03-19T09:21:59+03:00
Общество

На Ставрополье в перевернутой легковушке пострадал водитель из Дагестана

С серьёзными травмами мужчину доставили в реанимацию
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 18 марта, около 09:00, на автодороге «Величаевское - Лагань» Левокумского района. Там водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.

В состоянии контузии и множественными переломами черепа и шейного отдела позвоночника 49-летнего водителя доставили в реанимацию.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, пострадавший – житель Дагестана. Признаков опьянения мужчина не имел.По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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