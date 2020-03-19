2020-03-19T09:32:52+03:00
Общество

В Ставрополе ремни безопасности спасли участников ДТП от травм

С ушибами и ссадинами в больницу обратился пассажир легковушки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошёл 19 марта, около 01:00, на улице Доваторцев Ставрополя. Там водитель автомобиля марки «Датсун он-до» по не неустановленной причине столкнулся со встречной «Ладой Гранта».

После чего «Гранта» по инерции продолжила движение и перевернулась. С ушибами и ссадинами в больницу обратился пассажир этой машины.

Водители транспортных средств в ДТП не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулём «Датсун» был 42-летний житель Ставрополя, который за последний год неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Известно, что штрафы мужчина не оплачивал.

Также техосмотр автомобиля у водителя отсутствует, эксплуатация машины при таком нарушении запрещена.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье в перевёрнутой легковушке пострадал водитель из Дагестана. С серьёзными травмами мужчину доставили в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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