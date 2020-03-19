2020-03-19T09:46:49+03:00
Общество

В Ингушетии из-за короновируса на самоизоляцию отправлены полтора десятка человек

В республике нет случая заболевания коронавирусом
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае увеличат производство антисептиковРанее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае увеличат производство антисептиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ингушетии на самоизоляции находятся 14 человек в связи с коронавирусом. Об этом информирует руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев.

Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье

00:00
00:00

По если словам, двоих уже сняли. Их изолируют постановлением главного санитарного врача республики на 14 дней. Это считается инкубационным периодом.

- Берём анализ в первый день и на десятый, - уточнил спикер.

По его словам, если оба анализа отрицательные, пациент выписывается. Для всех контактных определены места для обсервации, изоляции на две недели под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает «Интерфакс-Юг».

- Нет оснований для паники. В республике нет случая заболевания коронавирусом, - добавил глава ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае увеличат производство антисептиков. Также предприятия будут больше производить халаты, бахилы, костюмы СИЗ, постельное бельё и принадлежности.

Кстати, на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра планируют развернуть карантинный госпиталь на 1500 мест. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что в крае на сегодняшний день нет ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 83 человека, приехавших на Ставрополье из заграницы. Губернатор региона ввел в крае режим повышенной готовности для усиления мер по защите от страшного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать-веганку ограничили в родительских правах после комы дочери
Трое ставропольцев пытались продать через интернет-магазин синтетические наркотики
На Ставрополье пьяный пастух угнал внедорожник хозяина
На Ставрополье раскрыли подробности резонансного убийства трёх мужчин
Губернатор Ставрополья прокомментировал идею ограничить въезд на КМВ
Минздрав опроверг информацию о поквартирных обходах ставропольцев на проверку коронавируса
На Ставрополье мужчина ответит за взятку полицейскому
Секс-скандал экс-мэра Георгиевска обсудили на программе «Пусть говорят»
В Железноводске мероприятия проведут в YouTube из-за угрозы коронавируса
На Ставрополье пьяный водитель притворился спящим, чтобы скрыться от полицейских
В Ставропольском крае власти ввели режим повышенной готовности до июля
В Ингушетии из-за короновируса на самоизоляцию отправлены полтора десятка человек