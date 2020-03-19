В Ингушетии из-за короновируса на самоизоляцию отправлены полтора десятка человек

19 Март 2020 2020-03-19T09:46:49+03:00

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В Ингушетии на самоизоляции находятся 14 человек в связи с коронавирусом. Об этом информирует руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев.

Дезинфекция, новые лаборатории и продукты: что происходит с коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

По если словам, двоих уже сняли. Их изолируют постановлением главного санитарного врача республики на 14 дней. Это считается инкубационным периодом.

- Берём анализ в первый день и на десятый, - уточнил спикер.

По его словам, если оба анализа отрицательные, пациент выписывается. Для всех контактных определены места для обсервации, изоляции на две недели под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает «Интерфакс-Юг».

- Нет оснований для паники. В республике нет случая заболевания коронавирусом, - добавил глава ведомства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае увеличат производство антисептиков. Также предприятия будут больше производить халаты, бахилы, костюмы СИЗ, постельное бельё и принадлежности.

Кстати, на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра планируют развернуть карантинный госпиталь на 1500 мест. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что в крае на сегодняшний день нет ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 83 человека, приехавших на Ставрополье из заграницы. Губернатор региона ввел в крае режим повышенной готовности для усиления мер по защите от страшного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU