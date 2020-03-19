На Ставрополье пьяный водитель притворился спящим, чтобы скрыться от полицейских

19 Март 2020 2020-03-19T10:08:19+03:00

34-летний житель Ессентуков утверждал, что не ехал в машине. Проходить процедуру освидетельствования он согласился в медицинском учреждении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нарушителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, штраф в размере 30 тысяч рублей [видео]

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Ночью в Ессентуках дежурный наряд Госавтоинспекции заметил автомобиль с цветографической окраской такси, который лихо промчался мимо экипажа.

Автоинспекторы начали преследование. На их законные требования остановиться, мужчина не отреагировал, а продолжил ехать.

Правда, потом остановился, свернув в проулок в частном секторе. После чего закрылся в машине и притворился спящим.

Полицейские требовали выйти и предъявить документы. Но водитель не реагировал. После нескольких предупреждений о том, что будут приняты меры физического воздействия, полицейские в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» разбили переднее боковое стекло машины и открыли дверь.

Мужчину доставили в дежурную часть городского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Водитель закрылся в машине, притворился спящим, чтобы не открывать полицейским.

34-летний житель Ессентуков утверждал, что не ехал в машине. Проходить процедуру освидетельствования он согласился в медицинском учреждении. Там специалисты установили состояние опьянения.

Против водителя составили административные материалы по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, ставропольцу грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, штраф в размере 30 тысяч рублей, а также до 15 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU