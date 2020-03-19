На Ставрополье пьяный водитель притворился спящим, чтобы скрыться от полицейских
Ночью в Ессентуках дежурный наряд Госавтоинспекции заметил автомобиль с цветографической окраской такси, который лихо промчался мимо экипажа.
Автоинспекторы начали преследование. На их законные требования остановиться, мужчина не отреагировал, а продолжил ехать.
Правда, потом остановился, свернув в проулок в частном секторе. После чего закрылся в машине и притворился спящим.
Полицейские требовали выйти и предъявить документы. Но водитель не реагировал. После нескольких предупреждений о том, что будут приняты меры физического воздействия, полицейские в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» разбили переднее боковое стекло машины и открыли дверь.
Мужчину доставили в дежурную часть городского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Водитель закрылся в машине, притворился спящим, чтобы не открывать полицейским.
34-летний житель Ессентуков утверждал, что не ехал в машине. Проходить процедуру освидетельствования он согласился в медицинском учреждении. Там специалисты установили состояние опьянения.
Против водителя составили административные материалы по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения», «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, ставропольцу грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, штраф в размере 30 тысяч рублей, а также до 15 суток административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU