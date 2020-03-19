В Железноводске мероприятия проведут в YouTube из-за угрозы коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:04:55+03:00

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Администрация Железноводска проведут онлайн-трансляцию всех городских мероприятий. Такая мера связана с профилактикой коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии в своем Instagram-аккаунте.

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Как уточняют представители администрации, трансляции пройдут на YouTube-канале мэрии.

- Жители и гости нашего курорта смогут стать интерактивными зрителями концертов, выставок, музыкальных вечеров. Программа будет публиковаться заблаговременно в социальных сетях муниципалитета, - сказано в сообщении.

Первую трансляцию проведут в пятницу, в шесть вечера по Москве. В программе открытие недели детской и юношеской книги "Город талантливых детей".

ИСТОЧНИК KP.RU