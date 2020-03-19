Секс-скандал экс-мэра Георгиевска обсудили на программе «Пусть говорят»

19 Март 2020 2020-03-19T11:14:24+03:00

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27-летняя любовница чиновника Максима Клетина наконец-то пришла на эфир федеральной программы, чтобы рассказать об угрозах возлюбленного.

Напомним, что этот провинциальный скандал уже разбирался на программе «Прямой эфир». Тогда Максима Клетина судорожно защищала супруга. Героиня «шумихи» Вилена Никифорова с матерью не явились на программу.

Вчера, 18 марта мать девушки заявила, что «хочет сохранить жизнь себе, своему сыну и своей дочери», поэтому пришла на эфир.

Вилена в свою очередь рассказала, мол, испугалась, что повторит судьбу петербургской аспирантки, которую убил профессор Олег Соколов. По мнению девушки, там тоже была большая разница в возрасте, одним словом, Вилена ассоциировала себя с этой жертвой.

Истории Максима Клетина не вяжутся с рассказами молодой жительницы Георгиевска. Чиновник признается, что хотел от нее детей.

По его словам, Клетин так сильно влюбился, что хотел даже оставить супругу с дочерью. Однако, пришло осознание, что не стоит: разное мировоззрение, разница в возрасте, да и экс-мэр узнал, что не единственный мужчина в жизни молодой Вилены.

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ИСТОЧНИК KP.RU