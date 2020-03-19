На Ставрополье мужчина ответит за взятку полицейскому

19 Март 2020 2020-03-19T11:48:12+03:00

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Инцидент произошёл в октябре 2019 года в Кисловодске. Мужчина прибыл в ОМВД России по Предгорному району, где передал 50 тысяч рублей начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Предгорному району. Он действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Эти деньги подозреваемый передал за не проведение проверки по факту обнаружения у него наркотиков.

Против правоохранителя возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления СКР России.

ИСТОЧНИК KP.RU